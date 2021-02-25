Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesinden, 28 Şubat açıklaması

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Evsen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleşen darbeler arasında en kuvvetli darbenin 28 Şubat olduğunu, bu darbenin amacının Anadolu'nun toplumsal hareketlerini engellemek olduğunu söyledi.

"Bu ülkenin kahraman Başbakanı Necmettin Erbakan Başbakanlıktan istifa etti veya ettirildi. O gün demokrasi havarisi kurum ve kuruluşlar ne oluyor demediler, diyemediler. Aksine basının büyük kısmı başta olmak üzere 5 büyük sivil toplum kuruluşu ve gazeteciler oyunun gönüllü parçası oldular. MGK'da oyunlarını icra ettiler. İrtica adı altında başörtülüler, namaz kılanlar, mütedeyyin insanlar hedef haline getirildi. Bazı sözde basın mensupları kendilerini başörtüsü avcısı ilan ettiler." diyen Evsen, 28 Şubat postmodern darbesinin Türkiye'nin sadece siyasetine değil, sosyolojisi ve toplum yapısına da müdahale ettiğini belirtti.

Evsen, "Türkiye'de yeni bir demokrasi atılımına ihtiyaç vardır. Yeni bir anayasanın hep beraber çalışılmasına ihtiyaç vardır. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne, egemenlerin değil, halkın iktidarına ihtiyaç vardır. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat'ın tortuları temizlenmeli, hem de sonsuza dek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin