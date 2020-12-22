Diyanet-Sen'den ezanın ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına tepki

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin (İBB) geçen hafta düzenlediği Şeb-i Arus törenlerinde ezanın ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasını, semazenlerin kadın erkek birlikte sahne almalarını sert bir şekilde eleştirdi.

İBB'nin tören esnasında törenin özüne ve gerekliliklerine uymadığını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir, "Sözde dini tören icra ettiriyorsun, ancak bunu yaparken inancın özüne, gereklerine uymuyorsun. Maksat Mevlana'yı anmak değil, CHP'nin eski özlemlerine dönmek olunca ortaya böyle garabet görüntüler çıkıyor" dedi.

"İBB'nin sözde Mevlana'yı anma etkinliğinde yaşanan skandal görüntüler gösteriyor ki maksat Şeb-i Arus töreni düzenlemek değil. Maksat uzun yıllar bu millete dayattıkları Türkçe ezan, Türkçe Kur'an uygulamasını tekrar uygulamak" diye devam eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Bu millet inancını gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödedi, çok badireler atlattı. CHP'nin köhnemiş zihniyetin yeniden hortlamasına o karanlık günlere dönülmesine bu millet müsaade etmeyecektir" değerlendirmesini yaptı.

Mevlana'nın tüm dünyanın saygı duyduğu büyük bir alim olduğuna vurgu yapan Güldemir, "Mevlana denilince akla ilk gelen hoşgörüdür. Ne yazık ki Mevlana'nın vuslat gecesinde sözde tören düzenleyenlerin yüce Kitabımızı nüzulüne aykırı bir şekilde özünden kopararak kadın erkek semazenlerin gösterisi eşliğinde Türkçe olarak okutması, ezanın Türkçe okutulması Hz. Mevlana'ya Yüce Kitabımıza ve bu millete yapılan büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir" ifadelerini kullandı.

Programda Mevleviliğin 700 küsur senedir devam eden bütün kurallarının yerle bir edildiğine dikkati çeken Güldemir, "Bu millet CHP'nin baskıcı despotik, inançları yaşanmaz hale getiren politikalarını çok iyi bilir. Kimse o günlere öykünmesin. Özlemini çektiğiniz o günlere geri dönülmesine bu millet asla izin vermeyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı