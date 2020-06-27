Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Göleç: "Sözleşmelilere uygulanan çifte standarda son verilmeli"
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Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Göleç: "Sözleşmelilere uygulanan çifte standarda son verilmeli"

Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet'te, tüm sözleşmeli personelin 3+1 kadro hakkından, eş durumu ve becayiş hakkından yararlanması gerektiğini söyledi.

Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Göleç:
27.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:34

Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet'te, tüm sözleşmeli personelin 3+1 kadro hakkından, eş durumu ve becayiş hakkından yararlanması gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulu adına şube binasında sözleşmeli personel hakları ile ilgili açıklamada bulunan Göleç, 9 Temmuz 2018'dan sonra atatan 4/B sözleşmeli personelin çakılı kadro gereği bir yılın sonunda eş durumu ve becayiş hakkından yararlanamadığını, eşinden ve çocuklarından ayrı çalışmak zorunda kalan personelin moral ve motivasyonunun düştüğünü söyledi. Göleç, "Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan 4-B sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için uygulanan 3+1 formülü 9 Temmuz 2018'den önce atanan sözleşmeli personeli kapsamıyor. 9 Temmuz 2018'den sonra atananlar ise bir yılın sonunda becayiş ve eş durumu tayininden yararlanamıyor. Diyanet-Sen, aynı kurumda çalışan 4-B sözleşmelilere uygulanan bu çifte standarttın bir an önce son bularak tüm 4/B sözleşmeli personelin 3+1 formülü ile kadroya alınması ve çalışmalarını müteakip bir yılın sonunda eşi ister kamuda, isterse özel sektörde çalışsın tüm 4/B sözleşmeli personelin becayiş ve eş durumu tayininden yararlanması için çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personele kadro yolunu açan 3+1 formülünün geçen yıl Diyanet-Sen'in girişimleri ile TBMM'de kanun teklifi olarak sunulduğunu ve 27 Haziran 2019'da yasalaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Göleç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak yasanın 9 Temmuz 2018'den önce atanan sözleşmeli kurum personelini kapsamaması, 3+1 kadro formülünden yararlananların ise çalışmalarını takiben bir yılın sonunda eş durumu ve becayiş hakkından yararlanamaması kurum personelini rahatsız etmiş, iş barışını ve personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. 3+1 kadro şartının çıktığı günden beri 9 Temmuz 2018 öncesi atanan sözleşmeli kurum personelinin de bu uygulamaya dahil edilmesi gerektiğini söyleyen sendikamız bu konuda gerek Diyanet İşleri Başkanlığı ile gerekse hükumet yetkilileri ile görüşerek bu ikili uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını ve tüm kurum çalışanlarının 3+1 kadro uygulamasına dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."

9 Temmuz 2018'den sonra atanan 4/B sözleşmeli personelin çakılı kadro gereği bir yılın sonunda eş durumu ve becayiş hakkından yararlanamadığına vurgu yapan Göleç, bunun da eşinden ve çocuklarından ayrı çalışmak zorunda kalan personelin moral ve motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. Göleç, "Diyanet İşleri Başkanlığında girişimlerimiz sonucu konuyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Kurumdaki çalışma barışını etkileyen, aynı işi yapan personele reva görülen bu ikili uygulamanın bir an önce sonlandırılarak kurumumuzda çalışan tüm 4/B sözleşmeli personelin 3+1 uygulaması ile kadroya geçmesi, 9 Temmuz 2018 sonrası atananların ise bir yılın sonunda eşi ister kamu, ister özel sektörde çalışsın tayin ve becayiş hakkından yararlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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