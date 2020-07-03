Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı Açıklaması Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, din görevlilerinin sadece işlerini yapması gerektiğini belirterek, "Cami cemaatinden elektrik masraflarını istemek bizim için üzüntü verici.

Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, din görevlilerinin sadece işlerini yapması gerektiğini belirterek, "Cami cemaatinden elektrik masraflarını istemek bizim için üzüntü verici. Cami dernekleri ile karşı karşıya bırakılan din görevlileri şimdide camilerinde ısıtma ve soğutma sorunlarını gidermek için mücadele veriyor. Camilerin mağduriyeti giderilmeli, bu durum cami görevlilerinin sırtına bindirilmemeli" dedi.

Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, yaptığı açıklamada, camilerde hali hazırda uygulanan çift elektrik abonelik sistemi ile camilerin aydınlatma giderlerinin genel bütçeden karşılandığını, ısınma ve soğutma giderlerin vatandaşlardan toplanan paralarla ödenmeye çalışıldığını belirtti. Sarkı, "Ancak kışın soğuk aylarda ısınma giderlerinin çok yüksek olması yüksek elektrik faturalarına ve borçların ödenememesine sebep olmaktadır. Borçların ödenememesi ve yeni faturaların eklenmesi elektrik şirketlerini cami elektriklerini kesme noktasına getirmiştir. Caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığı halde, vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimizin maalesef elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülmesi, vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide edilmesi bizleri üzmektedir. Elektrik faturalarını ödemek için vatandaşlardan istenen bağışlar hem vatandaşları hem de para toplamak zorunda kalan din görevlilerimizi bıktırmıştır" ifadesini kullandı.

Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, Diyanet-Sen olarak toplu sözleşmeye taşınılan 'cami elektrik faturalarının genel bütçeden karşılanması maddesi' ile cami aydınlatma giderlerinin genel bütçeden karşılanmaya başlandığını ve sorunun kısmi olarak çözüldüğünü belirterek, "Çözüm odaklı sendikacılık yapan Diyanet-Sen camilerimizin ısınma ve soğutma giderlerinin de genel bütçeden karşılanması konusunu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısına tekrar taşıyarak bir an önce konunun çözüme kavuşması için önerilerini sunacaktır. Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı; camilerimizi, din görevlilerimizi ve ibadet için camiye gelen cemaati rahatlatacak adımlar bir an önce atılmalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA