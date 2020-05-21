Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilcisi Çetinkaya'dan "Ayasofya ibadete açılsın" açıklaması
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Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilcisi Çetinkaya'dan "Ayasofya ibadete açılsın" açıklaması

Diyanet Sen Ardahan İl Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü dolayısıyla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını istediklerini bildirdi.

Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilcisi Çetinkaya'dan
21.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:02

Diyanet Sen Ardahan İl Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü dolayısıyla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını istediklerini bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567. yılı kılınacak cuma namazı ile kutlanacağını anımsattı.

Ayasofya'nın açılmasını ve hasretin sona ermesini isteyen Çetinkaya, "Ayasofya Cami, 1934 yılından beri, o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, 1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen, Ayasofya'nın bir yıl sonra ziyarete açıldığını belirtti.

Ayasofya'nın ibadete açılana kadar Müslümanlardaki mahzunluğun süreceğini dile getiren Çetinkaya, "Fethin sembolü olarak Ayasofya'yı camiye çeviren Sultan Fatih Ayasofya'yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu nedenledir ki Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya'nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor. Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, yazılar kaleme alınmıştır. Bu millet bayram ile birlikte Ayasofya'nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir." şeklinde konuştu.

Çetinkaya, Ayasofya'nın ibadete açılmasını cami ihtiyacından değil, İstanbul'u fetheden şanlı Sultan'a, onun kahraman askerlerine vefa borcu gereği olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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