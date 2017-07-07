Diyanet Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkan Vekili Eroğuz Açıklaması

Diyanet Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkan Vekili ve Kahramankazan İlçe Temsilcisi Burhan Eroğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirtti.



Eroğuz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin masumiyetini suistimal ederek toplanan yardımların, tekrar bu ülke üzerine bomba olarak yağdırıldığını ifade etti.



Masumiyet kisvesine bürünerek ülkenin altın nesli olduğunu söyleyenlerin, bu ülkede nasıl bir akrep nesle dönüştüklerini yaşayarak gördüklerini, devletin bütün kademelerine girerek, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis ettiklerine şahit olduklarını anlatan Eroğuz, şunları kaydetti:



"Dış mihrakların İslam beldeleri üzerinde kurdukları oyunun baş aktörü olan FETÖ'nün, şer odaklarının desteğini alıp, bütün dünyada Hristiyanların misyonunu İslam nişanı olarak gösterme oyununa şahit olduk. Dışarıdan bakıldığında Müslüman, içeriden bakıldığında kafirin uşağı olduklarını hain tuzaklarıyla gördük. Geçmişten bu güne, bu ülkenin terörü olduğunu bildiğimiz PKK'nın ikiz kardeşi olduklarını, 15 Temmuz'da uyuduğumuz uykumuzdan uyandığımızda gördük. Allahu ekber diyerek kelle alan, insan canına kast eden DEAŞ'ın ortakları olduğunu, din diyerek himmetlerle toplanan yardımları bomba olarak üstümüze yağdırdıklarında anladık. Maskeleri düştüğünde ağa babalarına nasıl sığındıklarını yaşayarak gördük."



Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımları nasıl durdurduklarını, Hatay'da durdurulan tırlardan sonra anladıklarını ifade eden Eroğuz, şöyle devam etti:



"Artık bu ülke üzerine, yedi düvel ateş olup yağsa dahi, göğsümüzü siper edeceğimize yemin ettik. Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik. Bu ülkenin maneviyatını kuzu postuna bürünen kurtlara bir daha teslim etmemek için dinimizi, diyanetimizi, devletimizi, milletimizi asla yalnız bırakmayacağımıza şeref sözü verdik."