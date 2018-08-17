Diyanet Personeli İçin "Diyanet Evi" Protokolü

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) personeli ile ailelerinin, konaklama, dinlenme, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, öncelikli olarak büyükşehirlerde açılması planlanan sosyal tesislerin, "Diyanet Evi" adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından işletilmesi için "Diyanet Evleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Evleri İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli, Diyanet Evi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gökçebay, üyeler Av. Ertuğrul Coşkun ve Mehmet Salih Ergin'in katılımıyla yapıldı.

Bu kapsamda, Balıkesir Edremit ilçesinde açılış hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan Diyanet Evi, personel ve misafirlerine en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer büyükşehirlerde de Diyanet Evi açılması için çalışmalarını hızla sürdürecek.