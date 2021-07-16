Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı 2021!
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Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı 2021!

Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı 2021!
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için tüm illerde stant kuracak. Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı 2021!

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı 2021!

DİYANET BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için tüm illerde stant kuracak. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla kurban kesim çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdüreceklerini söyledi. Hayırseverlerin birçok kanaldan TDV'ye kurban bağışında bulunabileceğini belirten Açık, şöyle devam etti: "Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan vakfımız bu Kurban Bayramı'nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıyacak. Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz. Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurban bağışları konusunda her türlü ayrıntıyı düşünerek vatandaşlarımızın kolayca bağış yapabileceği ortamları hazırlıyoruz."

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