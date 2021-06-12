Diyanet, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için Türkiye'den adayların gidemeyeceğini duyurdu
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Diyanet, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için Türkiye'den adayların gidemeyeceğini duyurdu

Diyanet, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için Türkiye'den adayların gidemeyeceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılı hac ibadeti için Türkiye'den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılı hac ibadeti için Türkiye'den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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