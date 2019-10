Diyanet: kadınların namaz kılabileceği cami sayısı 20 bine ulaştı

04.10.2019 11:31

Kaynak: DHA

DİYANET İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, kadınların abdest alıp namaz kılabileceği cami sayısının binler, iki binlerden bugün 20 bine ulaştığını söyledi. Bodur, "'Camide kadının ne işi var' mantığını asla hoş karşılamıyoruz, bunu gerçekten sakıncalı buluyoruz" dedi.Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması 'Cami ve Hayat' olarak belirlendi. Neşet Bodur, "Caminin şehrin merkezinde olduğunu, hayatın merkezi olduğunu ifade etmek için 'cami ve hayat' temasını belirledik. 'Cami hayatın merkezi', 'cami hayatın içinde, hayat caminin içerisinde' şeklinde iki sloganla yola çıktık" diye konuştu.'90 BİN CAMİDE FİDAN DİKİMİ YAPILACAK'Hafta etkinlikleri kapsamında 6 Ekim Pazar günü sabah namazından sonra Türkiye genelindeki 90 bin camideki din görevlilerinin cemaatle birlikte fidan dikimi gerçekleştireceğini hatırlatan Bodur, "Bütün camilerimizde Cuma hutbelerinde bu etkinlik duyurulacak, halkımız davet edilecek. Öncelikle camilerimizin bahçeleri, avluları ki birçoğu yeşildir, olmayanlar için bu bir başlangıç olacak ve ağaç dikilmesi gereken şehrimizdeki diğer yerlere de kardeşlerimiz, görevlilerimiz, müftülerimiz öncülük edecekler. Ormanlar doğanın ciğerleridir. Fırsat bulduğumuz her zaman ağaç dikmek lazım" dedi.'CAMİDE KADININ NE İŞİ VAR MANTIĞI SAKINCALIDIR'Pazar günkü etkinliğe kadınları ve çocukları da beklediklerini söyleyen Bodur, şöyle konuştu:"Biz maalesef son yıllara gelinceye kadar 'hanımların camide ne yeri var' diye düşünen insanların ağırlıkta olduğu bir toplumduk. Ama elhamdülillah hanımların da namaz kılıp abdest alabileceği camiler binler, iki binlerdeyken bugün sayımız 20 bini bulmuştur. Zaman zaman biz müftülüklerimize yazılar gönderiyoruz. Mutlaka her mahallemizde hanımların Cuma namazı kılabileceği bir mescidimizin, camimizin olmasını öneriyoruz. Kaldı ki bu toplumun yarısı da kadınlardır, kadınların da erkekler gibi camiden her halükarda istifade etmelerini önemsiyoruz. 'Camide kadının ne işi var' mantığını asla hoş karşılamıyoruz. Bunu gerçekten sakıncalı buluyoruz. Biz hem kadını hem erkeği yücelten bir anlayış içerisinde hareket etmemiz gerekiyor."'HANIMLARIMIZA, ÇOCUKLARIMIZA YER AYIRMALIYIZ'Cami Hizmetleri Daire Başkanı Bodur, bundan sonra yapılan camilerde mutlaka hanımlara, gençlere ve çocuklara ayrılan yerlerin olmasını önemsediklerini ifade ederek, "Neden çocuklarımız gelip caminin bahçesinde oynamasınlar? 'Siz namaz kılarken eğer arka saflardan çocuk sesleri gelmiyorsa geleceğiniz tehlikededir' diye bir söz var. Mutlaka hanımlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza camilerde yer ayırmamız gerekiyor" mesajını verdi.