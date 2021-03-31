Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "İyilik Konutları Projesi" kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut inşa edecek.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "İyilik Konutları Projesi" kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut inşa edecek.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanlarından oluşan heyet, yardım faaliyetleri kapsamında, Suriye'nin Azez ve İdlib bölgelerinde Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgedeki yetimhanelerde yaşayan ailelere hayırseverlerin fitre ve zekatlarını teslim eden heyet, daha sonra Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 5 yetimhaneyi, Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Kültür Merkezini, ihtiyaç sahibi ailelerin giyim eşyalarını karşılamak üzere kurulan "Hayır Çarşısı'nı", Diyanet Vakfı tarafından inşası devam eden imam hatip lisesini, gençlik merkezi ve kütüphaneyi ziyaret etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, evlerini terk etmek zorunda kalan mağdur aileler için DİTİB tarafından hayırseverlerin katkılarıyla inşası devam eden konutları yerinde görmek amacıyla İdlib'e geldiklerini söyledi.

Türkmen, Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İyilik Konutları Projesi kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde, içinde okul ve cami gibi ibadethane ve sosyal tesislerin de yer aldığı 800 bin konut inşaatının devam ettiğini memnuniyetle yerinde gördük. Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlenmiş bulunuyoruz. Konut bölgesindeki cami ve okul inşaatını da üstleneceğiz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla inşaatı devam eden 'İyilik Konutları'ndaki' çalışmaları yerinde gördük. İyilik hareketimize katılan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Türkmen, 2018 yılında Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği tarafından Azez'de yaptırılan, 1800 öğrencinin eğitim gördüğü 22 derslikli ilköğretim okulunun bütün bakım, onarım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini dile getirerek, Azez'de hizmet veren gençlik merkezi ile Kur-an Kursu'nun bakım masraflarının Köln Gençlik Birliği tarafından karşılanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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