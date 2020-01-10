Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'da imam yetiştirmeye başladı; eğitim dili Almanca
Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimi vermeye başladı; programın eğitim dili Almanca. Alman İç İstihbaratı’nın (BfV) yakın izlemeye aldığı DİTİB, Alman yetkililer tarafından Türkiye’ye ile yakın ilişkiler içinde olmakla suçlanıyor.
10.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:51
Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimi vermeye başladı; programın eğitim dili Almanca.
DİTİB'in Almanya'da Almanca eğitimle ile imam yetiştirme programı bir ilk. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dahlem kentindeki eğitim iki yıl sürecek programda öncelikle 22 kişiye eğitim verilecek. Bunların 12'si kadın, 10'u ise erkek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com