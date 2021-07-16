Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya'da kurban bağış stantları kurdu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya'da kurban bağış stantları kurdu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya'da kurban bağış stantları kurdu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürüttüğü "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Almanya genelinde kurban bağış stantları kurduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürüttüğü "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Almanya genelinde kurban bağış stantları kurduğu bildirildi.

Merkezi Köln'de bulunan DİTİB basın ofisinden yapılan açıklamada, organizasyon kapsamında eyalet ve bölge merkezleri ile bağlı cemiyetlerde kurban bağış stantları kurularak burada bağışçıların vekaletle kurban kesim çalışmaları hakkında bilgilendirildiği ve bağışların kabul edildiği aktarıldı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB ve TDV iş birliğinde yürütülen Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nu Almanya genelinde sürdürdüklerini belirterek, kurban vesilesiyle 149 ülkede milyonlarca insana ulaşıldığını aktardı.

Dilek, "Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle iyiliği yeryüzünde egemen kılma çabası içinde olan TDV eliyle DİTİB olarak bayram sevincini bu Kurban Bayramı'nda da mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıma gayreti içerisindeyiz. Cemaatimizin destekleriyle dünya çapında 149 ülkede, milyonlarca aileye umut olmanın ve onların dualarında yer bulmanın mutluluğunu yaşayacağız. 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganı ile yürütülen Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl kurban kesim bedellerinin 125 avro olarak belirlendiği bilgisini paylaşan Dilek, "Bağış yapmak isteyenler, bağış stantlarımızdan, PayPal üzerinden veya http://www.ditib.de/kurban/index.html adresinden online olarak kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, Almanya genelindeki DİTİB derneklerimizin din görevlilerine makbuz mukabili bağışlarını yapabilirler." dedi.

Dilek ayrıca, banka havale işlemlerinin 19 Temmuz, DİTİB cami görevlilerine makbuz mukabili bağış işlemlerinin ise 20 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtti.

Dilek, TDV'nin yılların tecrübesiyle oluşturulan profesyonel personeliyle, her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı titizlikle takip ettiğini, bağışçıların kendilerine gösterdiği güvene layık olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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