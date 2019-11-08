Diyanet İşleri Başkanlığının Afrin'de açtığı hafızlık merkezi ilk mezunlarını verdi

08.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:06

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesinde açılan hafızlık kursu ilk mezunlarını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Hatay Müftülüğü koordinesinde Afrin'de kurduğu hafızlık okulu ilk dönem eğitimini tamamladı. Yaşları 12 ile 50 arasında değişen hafızlar için Afrin merkezdeki Hz. Ebu Bekir Camisi'nde hafızlık icazet programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenciler ilahiler okudu. Ardından hafızlar tek tek kürsüye çağrılıp çeşitli hediyeler verildi.

DİB Afrin Bölgesi Genel Koordinatörü İrfan Açık, yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili gecesinde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Bölgenin terörden arındırılmasının hemen ardından DİB ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgeye geldiklerini aktaran Açık, "Buraya ilk geldiğimizde camilerin kullanılamaz halde harabe durumda olduğunu gördük. 200'e yakın camimizin tamiratını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Diğer kurumlar gibi Afrinlilere hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Açık, İslam dinini en güzel şekilde anlatmak adına çalıştıklarını belirtti.

"Gelecek seneye 150 hafız yetiştireceğiz" -

Açık, hafızlık icazet programının kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin hocaları ayrıydı. Bu şekilde eğitimler verildi. Peygamberimizin doğum günü olan bu gecede 1,5 senelik emeğimizin meyvelerini topluyoruz. Bu konuda çok mutlu ve mesuduz. 7'den 77'ye verdiğimiz eğitimleri sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleme olarak görmüyoruz. Bunun yanında Kur'an'ın anlamını, mesajını, anlatmaya çalışıyoruz. Bunun devamı gelecek. Önümüzdeki sene içerisinde de inşallah 150 hafız daha yetiştireceğiz."

Hafız öğrencilerden 13 yaşındaki Muhammed Hamo da çok mutlu olduğunu dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Programa, hafızlık öğrencilerinin aileleri ile Türk ve Suriyeli din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA