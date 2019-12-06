Diyanet İşleri Başkanlığından İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu

06.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:18

Diyanet İşleri Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yokus¸'un, twitter u¨zerinden yaptıgˆı paylas¸ımda, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'de yaptırılan caminin açılışına katılmaları için özel uçak kiralandığını öne sürdüğü, aynı iddianın İYİ Parti grup toplantısında da gündeme geldiği belirtildi.

Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆı tarafından Cibuti'deki cami ac¸ılıs¸ı ic¸in herhangi bir uc¸ak kiralanmadığı bildirilen dilekçede, Prof. Dr. Ali Erbas¸'ın, Tu¨rkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdu¨lhamid Han Camii ve Ku¨lliyesi'nin resmi ac¸ılıs¸ına katılmak ve temaslarda bulunmak u¨zere, Tu¨rk Hava Yollarının TK0686 sefer sayılı uçağıyla I·stanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019'da Cibuti'ye hareket ettiği, ardından Afrika Parlamenterler Birligˆi Konferansı ic¸in Cibuti'de bulunan TBMM Bas¸kanı Mustafa S¸entop ve beraberindeki heyetle Tu¨rkiye'ye do¨ndüğü kaydedildi.

Halkı yanıltıcı ve iftira ic¸erikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bagˆdas¸madığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA