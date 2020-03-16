Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri
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Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden o¨nce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, defin is¸lemlerinin mu¨mku¨n mertebe kalabalık ortamlar olus¸turulmadan yerine getirilmesini kararlaştırdı.

16.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:20
Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden o¨nce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, defin is¸lemlerinin mu¨mku¨n mertebe kalabalık ortamlar olus¸turulmadan yerine getirilmesini kararlaştırdı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronaviru¨su¨n (Covid-19) Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek ic¸in bir dizi tedbirin alındığı anımsatıldı.

Tedbirlere ilaveten salgın hastalık riski sona erinceye kadar alınan yeni kararlar şöyle:

"Cenaze namazlarının, vakit namazlarından sonra kılınmasının o¨rfi bir uygulama oldugˆu dikkate alınarak, bu su¨rec¸te namaz vakitlerinden o¨nce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması. Cenaze defin is¸lemlerinin mu¨mku¨n mertebe kalabalık ortamlar olus¸turulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir s¸ekilde yapılmaması hususunda vatandas¸ların bilgilendirilmesi. Taziye evleri ve c¸adırlarının bu su¨rec¸te kullanılmasının ortaya c¸ıkarabilecegˆi riskler anlatılarak, bu nitelikteki mekanların kullanımına bir su¨re ara verilmesi."

Kaynak: AA

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