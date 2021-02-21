Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de personel sayısının arttığına dair iddia gerçeği yansıtmıyor"
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Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de personel sayısının arttığına dair iddia gerçeği yansıtmıyor"

21.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:57
Diyanet İşleri Başkanlığı:

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında yer alan, 2020 yılında personel sayısının arttığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını, aksine personel sayısında düşüş olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında yer alan, 2020 yılında personel sayısının arttığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını, aksine personel sayısında düşüş olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, '2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan yazılı açıklamada her yıl personel sayısına ait raporların tutulduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Başkanlığımız performans programları her yıl hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan, 104 bin 814 personel sayısı, Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir. Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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