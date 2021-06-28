Diyanet İşleri Başkanlığınca "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal sempozyum, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl 1-7 Ekim'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 2021 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, İslam medeniyetinin önemli mimari eserlerini bünyesinde barındıran Edirne ve içerisindeki kültür mirası, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi camiler ve külliyeleri özelinde ele alınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu sempozyumla, Edirne camilerinin kadim tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutulması, kültür miraslarının Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlanması, camilerin medeniyetteki eşsiz değeri ve toplumsal fonksiyonlarının din hizmetleri ekseninde mercek altına alınması amaçlanıyor.

2 ve 3 Ekim'de düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 6 Ağustos'a kadar teslim edebilecek. Kabul edilen tebliğler, 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih ise 24 Eylül olacak.

Salgının seyrine göre, sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi yapılmasına ilerleyen günlerde karar verilecek.

Sempozyuma katılım şartları

Sempozyuma kabul edilecek bilimsel ve özgün tebliğlerin özetlerinin konuyu ana hatlarıyla açıklaması ve 300 ile 400 kelime arasında olması isteniyor.

Özetlerin, katılım formu kullanılarak "camilerhaftasi@diyanet.gov.tr" adresine e-posta, "0312 284 55 25" numaralı hatta faks veya Diyanet İşleri Başkanlığına postayla gönderilmesi gerekiyor.

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda, "Edirne Camileri ve Selimiye'nin Tarihi", "İlim ve İbadet Tarihi Perspektifinden Edirne Camileri ve Selimiye", "Mimari ve Sanat Boyutuyla Edirne Camileri ve Selimiye", "Edirne Camileri ve Selimiye'nin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri", "Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülen Hizmetler Bağlamında Edirne Camileri ve Selimiye'nin Bugünü ve Yarını" konuları ele alınacak.

Sempozyumla ilgili detaylara "http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe