Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

 Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

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