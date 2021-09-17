Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazetede
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla yeniden atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla yeniden atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA
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