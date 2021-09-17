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Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazetede

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Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazetede

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla yeniden atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

 Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

 Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

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