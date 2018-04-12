Diyanet İşleri Başkanlığın'dan Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri" konulu projenin ayrıntılarını Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyurdu.
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri" konulu projenin ayrıntılarını Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyurdu.