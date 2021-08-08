Diyanet İşleri Başkanlığı: "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanlığı: "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek"

Diyanet İşleri Başkanlığı: 'Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğinin duyurulması üzerine yapılan açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği ancak bu listenin ilerleyen günlerde...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğinin duyurulması üzerine yapılan açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 9 Ağustos'tan itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edileceğinin duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptırmalarını ön koşul olduğu belirtildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği aktarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayılarının göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır ve Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği, bu listelerin ise ilerleyen günlerde belirli periyotlarla güncelleneceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet'ten umre ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
Diyanet'ten umre ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul edilmeyecek
Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul edilmeyecek
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanlığı: "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:10:34. #1.16#

title