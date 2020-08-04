Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 6-8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 6-8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirecek. Sempozyumun bu yılki başlığı ise "Peygamberimiz ve Çocuk" olacak.

Uluslararası sempozyum hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Göz aydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (S.A.S) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edeceğiz. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunu'da "Peygamberimiz ve Çocuk" başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız" ifadeleri kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA