27.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:27

Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA