Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar... Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine 2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine 2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. - ANKARA Kaynak: İHA