Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine 2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.
23.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine 2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA