"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası"

BULGULAR

"Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiğini iddia etti. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi."