Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası

AA - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası

Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiğini iddia etti. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan iddialar sonrası, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "yapay etin caiz olduğuna dair" herhangi bir fetvası olmadığını açıkladı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır." denildi.

"'YAPAY ET HELAL' FETVASI YOK"

Açıklamanın devamında "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadelerine yer verildi.

AA - Son Dakika Haberleri
Diyanet'ten 'Yapay Et' açıklaması

Diyanet'ten 'Yapay Et' açıklaması

 Diyanet'ten 'yapay et' iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok

Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok
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"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası"
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"Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiğini iddia etti. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi."

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Haber: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası - Haberler
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