Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 76 devlet üniversitesinin toplam bütçesinden fazla

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılı bütçesinin Türkiye'deki 126 devlet üniversitesinden 76'sının toplam bütçesinden fazla olduğu ortaya çıktı. Diyanet'in son yıllarda sürekli artan bütçesi, 2018'de 8 milyar 356 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye'de (En düşükten yukarıya doğru sıralandığında) 76 üniversitenin bütçeleri toplamı ise 8 milyar 240 milyon lira.

DİB, din istatistiklerinde 2018 öngörüsünü yüzde 62 aşan bütçe verisini paylaşmadı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) cuma günü açıkladığı din istatistiklerinde, kurumun 2018 yılı bütçesini gerçekleşenden farklı göstermesi dikkat çekti. Kurumun 2018 yılı için öngörülen bütçesi 5 milyar 168 milyon idi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yine cuma günü açıkladığı Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu'na göre Diyanet'in bütçesi 8 milyar 356 milyon olarak gerçekleşti. Bu da Diyanet'in 2018 bütçesinin öngörülenden yüzde 62 daha fazla gerçekleştiği anlamına geliyor. Kurum gerçekleşen bütçe yerine öngörülen bütçeyi açıklamayı tercih etti. Euronews.com'da Görüntüle