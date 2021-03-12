Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı fitre miktarını açıkladığı iddiası
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı fitre miktarını açıkladığı iddiası

12.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:40
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı fitre miktarını açıkladığı iddiası

2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının belirlendiğine dair haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan 2021 yılı fitre miktarının önümüzdeki hafta yapılacağını ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için bir kişinin günlük gıda harcaması olarak verilen fitre miktarını belirlediği iddia edildi. İddiaların ardından açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı fitre miktarını açıkladığı iddası
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı fitre miktarını açıkladığı iddiası
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2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının belirlendiğine dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı, 2021 yılı fitre miktarının önümüzdeki hafta açıklanacağı ifade edildi.

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