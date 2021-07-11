Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 09.07.2021 tarih, 1405052 sayılı yazısında;
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 09.07.2021 tarih, 1405052 sayılı yazısında;

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 09.07.2021 tarih, 1405052 sayılı yazısında;
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında ilgi (b)'de kayıtlı Genelge ile birlikte 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle yeni bir kademeli normalleşme sürecine girilecektir.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında ilgi (b)'de kayıtlı Genelge ile birlikte 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle yeni bir kademeli normalleşme sürecine girilecektir. Bu kademeli normalleşme döneminde, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması ve kişiler arasındaki mesafenin her yönden 1 metre olmasının sağlanması kaydıyla cami ve mescitlerde;

1. Mevlit, hatim, dua, Kur'an ziyafeti vb. programlar gerçekleştirilebilecektir.

2. Ülke genelindeki tüm cami ve mescitlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla vakit namazlarında salgın öncesindeki gibi normal uygulamaya devam edilecek, tesbihat ve dua yapılacaktır. Cuma namazlarında ise farz ve son sünnet kılındıktan sonra tesbihat ve duaya geçilecek, zuhr-i ahir ile vaktin sünnetini kılmak isteyen vatandaşlarımız ibadetlerini tesbihat ve duadan sonra yerine getirebileceklerdir.

3. Cenaze namazları, pandemi öncesinde adet olduğu üzere vakit namazlarını müteakip cami müştemilatında kılınabilecek; cenaze techiz, tekfin ve tedfin işlemleri usulünce icra edilmeye devam edilecektir.

4. Başkanlığımızca 2021 yılında uygulamaya konulan ve ilgi (a)'da kayıtlı yazıyla ikinci bir emre kadar çevrim içi gerçekleştirilmesi uygun görülen "Kadınlara Yönelik Hatim ve Dua Programları ile "Cami-Engelli Buluşmaları" yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 09.07.2021 tarih, 1405052 sayılı yazısında; - Haberler
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