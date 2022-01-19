Diyanet, "Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu" düzenleyecek - Haberler
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Diyanet, "Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu" düzenleyecek

Diyanet,
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs'ta Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs'ta Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs tarihleri arasında 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu' düzenleyeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere diğer dini, kültürel ve tarihi miraslar hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılacak sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 11 Şubat'a kadar teslim edebilecek, katılma hakkı elde edenler ise tebliğ metinlerini 15 Nisan'a kadar teslim edebilecek.

Program, Kovid-19 seyrine göre yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılacak.

Diyanet, Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu düzenleyecek

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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