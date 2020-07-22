Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu"
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyeceklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan
22.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:05

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyeceklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, Ayasofya Cami-i Şerifinin tarihine ve tarih içerisinde şahit olduğu değişimlere ışık tutmak, caminin mimarisinin ve bünyesinde barındırdığı kültür ve sanat eserlerinin tanıtımına katkı sağlamak, caminin İslam medeniyeti ile kültüründeki yerini ve önemini tespit ederek bir bilinç oluşumuna katkı sağlamak amaçlanıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ayasofya Cami-i Şerifinin yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ekim ayının ilk haftası düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 28 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenler ise tebliğ metinlerini 25 Eylül 2020 tarihine kadar teslim etmiş olacaklar.

Katılım şartları

Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolü olan Ayasofya Cami-i Şerifini konu alan sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde, bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması, özetlerin, katılım formu kullanılarak camilerhaftasi@diyanet.gov.tr adresine e-mail, 0312 284 55 25 numaralı hatta faks çekilmesi veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na posta ile gönderilmesi, tebliğ metinlerinin 4 bin ile 7 bin kelime arasında olması şartları aranacak. Ayrıca sempozyum oturumlarında tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyum başlıkları

İstanbul'da dört oturum halinde düzenlenecek sempozyumda, "Ayasofya'nın Tarihi (İnşası ve Gelişimi)", "İlim ve İbadet Tarihi Perspektifinden Ayasofya", "Mimari ve Sanat Boyutuyla Ayasofya", "Ayasofya Cami-i Şerifinin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri" konuları ele alınacak.

Sempozyumla ilgili detaylara http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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