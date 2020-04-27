Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

DİYANET İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayrımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
27.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:58

DİYANET İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayrımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Selami Açan tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu Cuma hutbesi anımsatıldı. Erbaş'ın hutbede "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz, bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" şeklinde halka İslam'ın evrensel emir ve mesajlarını ilettiği bildirildi.

Ankara Barosu'nun açıklamasına da yer verilen dilekçede, "Şüphelinin, kamusal görevlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a ve başkalığımıza yönelik; tahkir edici, küçük düşürücü, alaycı ve hakaretamiz söylemiyle kamu görevlisine alenen hakarette bulunduğu tespit edilmiştir. Din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli, halk nazarında saygın ve itibarlı, önder konumundaki Diyanet İşleri Başkanımıza alenen hakaret eden şüpheli hakkında re'sen 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması kamusal önem arz etmektedir. TCK'nın 122, 125, 216 ve 131'inci maddeleri  uyarınca, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve  ayırımcılığa yol açarak kamu çalışanına görevinden dolayı alenen hakaret eden şüpheli baro ve  yetkili organları hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılarak şüphelilerin  cezalandırılmasını arz ve talep ederim" denildi.

Dilekçe ile Ankara Barosu hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'nefret ve ayrımcılık' ve 'hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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