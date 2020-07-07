Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'hac' açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'hac' açıklaması

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'hac' açıklaması
07.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:06

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecektir" açıklaması yapıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sudi Arabistan'ın, 2020 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edileceği, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği yönündeki kararı anımsatıldı. Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca görüşülüp karara bağlandığı belirtilerek, "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip, kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi. 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021 yılına haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir" denildi.

'ÜCRETLERİN TAMAMI İADE EDİLECEK'2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecekleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ücret iadeleri; yapılan tercih sonunda alınacak 'hac ücret iade belgesi' ve TC kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığı ile yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri; il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacaktır. 2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecektir."


Kaynak: DHA

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