Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Nisan 2021'de uygulanan 2021-DİB-MBSTS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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