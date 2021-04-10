Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) yapıldı.
Saat 14.45'te başlayan sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 90 dakika verildi.
Sınav, ÖSYM'nin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin