Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) yapıldı.

Saat 14.45'te başlayan sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 90 dakika verildi.

Sınav, ÖSYM'nin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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