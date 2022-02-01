Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek

AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 12 Mart'ta yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2021-DİB-MBSTS) başvurular yarın sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 12 Mart'ta yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2021-DİB-MBSTS) başvurular yarın sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te yapılacak sınav için HES kodu istenecek, adaylar saat 14.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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