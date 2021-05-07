Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar programının çekildiği mekan için ödeme yapılmadığını duyurdu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar programının çekildiği mekan için ödeme yapılmadığını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar programının çekildiği mekan için ödeme yapılmadığını duyurdu
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, "İftarı Beklerken" programının yayımlandığı mekanın bir hayırsever tarafından hazırlandığını ve bu kapsamda ödeme yapılmadığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "İftarı Beklerken" programının yayımlandığı mekanın bir hayırsever tarafından hazırlandığını ve bu kapsamda ödeme yapılmadığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet TV'de yayımlanan iftar programına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya AŞ tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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