Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevlilerin, ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevlilerin, ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevlilerin, ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevliler üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlü olacak.

Kaynak: DHA