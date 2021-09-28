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Diyanet'ten 'Yapay Et' açıklaması

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Diyanet'ten 'Yapay Et' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi. - ANKARA

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Diyanet'ten 'yapay et' iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok

Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok
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