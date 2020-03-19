Diyanet İşleri Başkanlığı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.
19.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:50
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.
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Kaynak: Dunya.com