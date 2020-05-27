Diyanet İşleri Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
27.05.2020 06:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 06:23

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmaları, sınavın ilan edildiği tarihten itibaren Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapmaları ve son beş yılda aylıktan kesme cezası ve on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası almamış olmaları, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Şartları taşıyan adaylar, 1-15 Haziran'da "dibbys.diyanet.gov.tr/sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Sınav başvuru süreci, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Yazılı sınav, 11 Ağustos'ta yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava 25 Ağustos'ta girecek.

Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik

ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar

aday, müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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