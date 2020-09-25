Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin sözleşmeli personel alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin sözleşmeli personel alacak

25.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:14
Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin sözleşmeli personel alacak

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), Kur'an Kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), Kur'an Kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

DİB'in internet sitesinde yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak. Bu kapsamda 1400 Kur'an Kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi. Kur'an Kursu öğreticilerinin 1300'ü, imam hatiplerin ise 1500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek. Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 'sinav.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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