Diyanet İşleri Başkanlığı 2-3 Ekim'de 'Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu' düzenleyecek - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2-3 Ekim'de "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenleyecek

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 2-3 Ekim'de

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 2-3 Ekim tarihlerinde "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenleyecek.

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 2-3 Ekim tarihlerinde "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenleyecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de yapılacak sempozyumda, İslam medeniyetinin önemli mimari eserlerini bünyesinde barındıran Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi camiler ve külliyeleri ele alınacak.

Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim tarihi bugün itibarıyla sona erecek. Oturumlardaki tebliğ sunumları 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye "http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyanet İşleri Başkanlığı 2-3 Ekim'de 'Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu' düzenleyecek - Haberler
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