Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile...
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik.

02.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:09
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. : " ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." - ANKARA

Kaynak: İHA
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