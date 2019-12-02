02.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:09

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." - ANKARA

Kaynak: İHA