Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın" Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın"

ANKARA - Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesinde, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazı kıldırdı, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, "Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın" diye konuştu.

Başkan Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında Ayasofya Camii ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeydik. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın".

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ahmet Kural Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten bizleri mahrum bırakmasın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:26:25. #1.15#

title