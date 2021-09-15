Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir' adlı eserin tanıtım programına katıldı - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" eserinin tanıtımına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" eserinin tanıtımına katıldı. Prof. Dr. Erbaş, "Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, bir konuyla ilgili tüm ayetlerin bir araya getirilerek güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olmasıdır"dedi.

Ankara Kocatepe Camii Konferans salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde uzun bir dönem çalışılarak hazırlanmış "Konulu Tefsir" projesi tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir kandildir. Kur'an-ı Kerim, doğruyla yanlışı güzel ile çirkini birbirinden ayıran bir hayat rehberidir. Asr-ı sadetten bu yana insanlar Kur'an-ı Kerim'in mana derinliklerini keşfetmeye ve onu doğru bir şekilde anlamaya çalışmışlardır. Bu anlama çalışması kıyamete kadar da devam edecektir. Usul ve tefsir ilimleri Kur'an'ı en doğru şekilde anlama çabası olarak ortaya çıkan ilimlerdir. Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılının Haziran ayında konulu tefsir projesinin hayata geçirildiği hepimizin malumudur. Kapsamlı çalışmalar yoğun istişareler ve geniş müzakerelerin ardından başlayan bu proje 6 yıllık uzun ve titiz bir çalışmanın ardından birkaç hafta önce tamamlanmış ve bu tanıtım toplantısını yapmamız uygun hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"'Hayat Rehberi Kur'an- Konulu Tefsir çalışmamızı milletimizle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz"

Prof. Dr. Erbaş, " Bugün burada yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mesajının hayat veren ilkelerini farklı bir yöntem, sade bir üslup, güncel bir islam ve yeni yaklaşımla yorumlandığı 'Hayat Rehberi Kur'an- Konulu Tefsir çalışmamızı milletimizle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, bir konuyla ilgili tüm ayetlerin bir araya getirilerek güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olmasıdır. Konulu tefsir metodu daha pek çok pratik faydasının yanısıra ihva ettiği ilke değerlerin eğitim ve öğretiminde de büyük kolaylıklar getirmektedir. Dolayısıyla 'Hayat Rehberi Kur'an' isimli bu çalışmanın sahasındaki büyük bir boşluğu dolduracağından yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
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Haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir' adlı eserin tanıtım programına katıldı - Haberler
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