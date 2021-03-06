Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

06.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:48
Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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