Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı.

ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı Kaynak: DHA