Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı
ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı.
25.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:42
ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı
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Kaynak: DHA