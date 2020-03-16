Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2.
16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:23
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2