Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta... Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" Kaynak: İHA Haberin Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta...