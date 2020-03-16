Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"
16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:44
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta...